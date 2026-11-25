Cresce l’attesa per la super sfida di Champions League in programma questa sera alle ore 21,00.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, precisamente alle ore 21:00, la Roma di Gasperini fa visita al Paris Saint-Germain in una delle gare più attese della quinta giornata di Champions League. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei padroni di casa, ma Mancini e compagni ci credono.

Roma in campo con il consueto 3-4-2-1, con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa, mentre a centrocampo agiranno Molina e Wesley sugli esterni e Koné e Cristante al centro. In attacco Dybala e Soulé alle spalle di Malen, solo panchina per Rodrigo Mora.

Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini