L’Inter prepara il fondamentale incrocio di Champions League contro lo Stoccarda, con l’obiettivo anche di mettersi subito alle spalle l’amaro pareggio in casa dell’Atalanta.

Cristian Chivu si mostra tranquillo durante la rifinitura mattutina ad Appiano Gentile, però dovrà rinunciare a due big del calibro di Calhanoglu e Zielinski oltre a Bonny. Il polacco si è allenato ancora a parte, ma non riuscirà a recuperare per l’impegno di coppa a San Siro.

La conferma è arrivata direttamente da Chivu in conferenza stampa: “Domani non sarà disponibile”, ha sottolineato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

⚫️🔵 #Inter – La rifinitura pre Champions degli uomini di Chivu: ai box Calhanoglu e Bonny. Alla vigilia del match contro lo Stoccarda assente anche Zielinski, che si allena a parte e va verso il forfait ⚠️ #Chivu chiama i ‘ritardatari’ prima di iniziare e dimostra ancora una buona mira, insaccando di sinistro. Per il tecnico nerazzurro da monitorare inoltre le condizioni di Marcus #Thuram, che ha lasciato l’allenamento prima del torello 🎥 @giokermusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 24, 2026

Inter quindi in emergenza in regia, con Sucic favorito per una maglia da titolare insieme a Barella e Mkhitaryan: “Abbiamo cinque centrocampisti, vedrete domani quali saranno le scelte”, ha aggiunto Chivu.

Durante l’ultimo allenamento, piccolo ‘spavento’ per Marcus Thuram. L’attaccante francese ha lasciato il gruppo dopo il riscaldamento, ma l’allarme è subito rientrato: “È a disposizione come Lautaro ed Esposito”.

Chi invece sarà costretto a restare ancora ai box è Hakan Cakhanoglu, con gli esami che hanno confermato il risentimento ai flessori della coscia destra. Almeno tre settimane di stop per il nazionale turco, con l’obiettivo di Chivu e dello staff medico di recuperarlo per la finale di Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre.