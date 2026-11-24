Il Napoli guarda in casa Manchester United in vista della prossima sessione di trattative per rinforzare la propria rosa.

Le difficoltà incontrate dagli uomini di Massimiliano Allegri in questa prima parte di stagione hanno portato la dirigenza a guardarsi attorno per rinforzare la rosa.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su due calciatori del Manchester United. Il primo è Joshua Zirkzee, ex Bologna che fece molto bene in Serie A, l’altro è Dorgu, ex esterno del Lecce che con le buone prestazioni fornite in Salento si guadagnò il trasferimento in Premier League.