Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A con l’attaccante esterno del Liverpool che potrebbe presto giocare nel nostro campionato.
Alla terza stagione con la maglia dei Reds, Federico Chiesa non sta trovando la giusta continuità anche per via dei continui stop fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni.
Durante il mercato invernale potrebbe far ritorno in Serie A con la Lazio che sarebbe fortemente interessata al suo prestito. I biancocelesti dovranno capire quale sarà il loro destino per quello che riguarda il mercato invernale, se potranno operare in entrata o dovranno farlo a saldo zero.
Il prestito di Federico Chiesa alla Lazio è possibile con il club inglese che ha tutta l’intenzione di rivalutare il cartellino dell’ex Juventus.