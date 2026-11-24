Lorenzo Colombo si è infortunato e resterà fuori per il resto della stagione con Francesco Camarda che è un’opzione per l’attacco.

Il KO di Lorenzo Colombo con il Genoa potrebbe spingere Francesco Camarda in rossoblu a partire dal mercato invernale.

Il centravanti classe 2008 non sembra essere un giocatore fondamentale per la rosa a disposizione di Ruben Amorim, con il Milan che è pronto a dare l’ok alla partenza in prestito.

Il Genoa, alla ricerca di un nuovo centravanti per la seconda parte di campionato, potrebbe chiedere il prestito al Milan, che potrebbe dare l’ok o al passaggio in prestito secco del centravanti in rossoblù o con un prestito di riscatto in favore del Genoa e controriscatto per il Milan.