Voti, top e flop del match del ‘Brianteo’, valido per la 12° giornata del campionato di Serie A. Doppio Varela e Robinson stendono i viola
Il Monza ritorna alla vittoria e schianta la Fiorentina nel posticipo di campionato. Il bomber portoghese è l’assoluto protagonista della sfida e con la sua doppietta trascina la squadra di Juric.
Varela apre le danze su rigore (tocco di mano in area di Oulai), mentre nel secondo tempo firma la magia del 2-0 con uno splendido colpo di tacco, su assist di capitan Pessina. Qualche minuto più tardi è Robinson a mettere in ghiaccio la contesa con un potente destro al volo.
Fiorentina a picco e pericolosa soltanto con Njie e il palo colpito da Beto. Mastantuono impalpabile, con Vanoli e la squadra contestati dai tifosi viola presenti al ‘Brianteo’.
Pagelle, Top e Flop di Monza-Fiorentina: Robinson e Pessina super, Vanoli contestato
MONZA
TOP: Varela 8,5 – Non ci sono più aggettivi per il bomber portoghese, ancora a segno con una doppietta davanti al proprio pubblico. Capitan Pessina gli lascia il rigore che l’ex Benfica trasforma con freddezza, mentre a inizio ripresa estrae dal cilindro un tacco capolavoro che fa esplodere il ‘Brianteo’. Tutto sotto gli occhi degli osservatori di mercato e del Ds dell’Inter Baccin: goleador
Robinson e Pessina 7,5 – Oltre a Varela spiccano le prestazioni di Robinson e Pessina nel Monza. Il gioiellino inglese avvia l’azione del raddoppio e con una splendida volée chiude i conti. Mentre il rientro del capitano – dopo la lunga assenza per infortunio – fa tutta la differenza del mondo per Juric. A referto anche l’assist del 2-0 per il centrocampista di casa
- Thiam 6,5
- Kouadio 6,5 (75′ Ziolkowski 6)
- Goglichidze 6,5
- Carboni 6,5
- Birindelli 6,5 (85′ Lucchesi SV)
- Pessina 7,5 (85′ Toure SV)
- Colombo 6,5
- Mangas 6,5
- Akionsanmiro 6 (75′ Foe Ondoa 6)
- Robinson 7,5 (67′ Mota 6)
- Varela 8,5
- All. Juric 7,5
FIORENTINA
TOP: Njie 6 – Non è al meglio della condizione e resta fuori dalla formazione titolare. Vanoli lo butta dentro nella ripresa e l’ex Torino dà vivacità all’attacco viola, sfiorando la rete del pareggio. Prova a scuotere i suoi ma ha poco supporto
FLOP: Mastantuono 4,5 – Diverse le insufficienze tra gli ospiti nella disastrosa serata in Brianza. Se Oulai goffamente concede il penalty dell’1-0 al Monza, Mastantuono è irriconoscibile rispetto alle ultime uscite con la maglia gligliata. Prova la giocata a effetto che quasi mai gli riesce e si incarta negli ultimi sedici metri. Sostituito dopo il tris brianzolo: senza magia
- De Gea 5,5
- Jimenez 5
- Dragusin 5
- Viery 5,5 (29′ Ranieri 5)
- Joao Mario 5
- Oulai 4,5
- Ndour 5,5
- Mastantuono 4,5 (67′ Beto 6)
- Goncalves 5 (46′ Njie 6)
- Gnonto 5 (67′ Valdepenas 5,5)
- Pellegrino 5
- All. Vanoli 4,5
ARBITRO: Doveri 6,5
Serie A, tabellino Monza-Fiorentina: Juric sorpassa Vanoli in classifica
Super Monza nel posticipo della 12° giornata di Serie A, con il solito Varela a prendersi la scena. Rigore e magia di tacco, con il portoghese che sale a quota 11 centri in campionato. Davanti al Ds dell’Inter Baccin brilla anche Robinson, stecca invece l’altro classe 2007 Mastantuono. Fiorentina a picco e sorpassata in classifica dal Monza.
MONZA-FIORENTINA 3-0
45′ rig. e 52′ Varela; 59′ Robinson
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio (75′ Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85′ Toure), Pessina (85′ Lucchesi), Colombo, Mangas; Akinsanmiro (75′ Foe Ondoa), Robinson (67′ Mota); Varela. A disposizione: Toernqvist, Straijnar, Antov, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Colpani, Mout. Allenatore: Juric
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (29′ Ranieri), Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono (67′ Beto), Goncalves (46′ Njie), Gnonto (67′ Valdepenas); Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Atta, Fagioli, Mazzeo. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Doveri (sez. Roma)
VAR: Volpi
Ammoniti: Dragusin (F)
Espulsi:
Note: recupero 2′ e 2′; presenti 11.438 spettatori (1.254 nel settore ospiti con incasso di € 164.044) per la sfida del ‘Brianteo’ di Monza