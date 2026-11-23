Voti, top e flop del match del ‘Brianteo’, valido per la 12° giornata del campionato di Serie A. Doppio Varela e Robinson stendono i viola

Il Monza ritorna alla vittoria e schianta la Fiorentina nel posticipo di campionato. Il bomber portoghese è l’assoluto protagonista della sfida e con la sua doppietta trascina la squadra di Juric.

Varela apre le danze su rigore (tocco di mano in area di Oulai), mentre nel secondo tempo firma la magia del 2-0 con uno splendido colpo di tacco, su assist di capitan Pessina. Qualche minuto più tardi è Robinson a mettere in ghiaccio la contesa con un potente destro al volo.

Fiorentina a picco e pericolosa soltanto con Njie e il palo colpito da Beto. Mastantuono impalpabile, con Vanoli e la squadra contestati dai tifosi viola presenti al ‘Brianteo’.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Fiorentina: Robinson e Pessina super, Vanoli contestato

MONZA

TOP: Varela 8,5 – Non ci sono più aggettivi per il bomber portoghese, ancora a segno con una doppietta davanti al proprio pubblico. Capitan Pessina gli lascia il rigore che l’ex Benfica trasforma con freddezza, mentre a inizio ripresa estrae dal cilindro un tacco capolavoro che fa esplodere il ‘Brianteo’. Tutto sotto gli occhi degli osservatori di mercato e del Ds dell’Inter Baccin: goleador

Robinson e Pessina 7,5 – Oltre a Varela spiccano le prestazioni di Robinson e Pessina nel Monza. Il gioiellino inglese avvia l’azione del raddoppio e con una splendida volée chiude i conti. Mentre il rientro del capitano – dopo la lunga assenza per infortunio – fa tutta la differenza del mondo per Juric. A referto anche l’assist del 2-0 per il centrocampista di casa

Thiam 6,5

Kouadio 6,5 (75′ Ziolkowski 6)

Goglichidze 6,5

Carboni 6,5

Birindelli 6,5 (85′ Lucchesi SV)

Pessina 7,5 (85′ Toure SV)

Colombo 6,5

Mangas 6,5

Akionsanmiro 6 (75′ Foe Ondoa 6)

Robinson 7,5 (67′ Mota 6)

Varela 8,5

All. Juric 7,5

FIORENTINA

TOP: Njie 6 – Non è al meglio della condizione e resta fuori dalla formazione titolare. Vanoli lo butta dentro nella ripresa e l’ex Torino dà vivacità all’attacco viola, sfiorando la rete del pareggio. Prova a scuotere i suoi ma ha poco supporto

FLOP: Mastantuono 4,5 – Diverse le insufficienze tra gli ospiti nella disastrosa serata in Brianza. Se Oulai goffamente concede il penalty dell’1-0 al Monza, Mastantuono è irriconoscibile rispetto alle ultime uscite con la maglia gligliata. Prova la giocata a effetto che quasi mai gli riesce e si incarta negli ultimi sedici metri. Sostituito dopo il tris brianzolo: senza magia

De Gea 5,5

Jimenez 5

Dragusin 5

Viery 5,5 (29′ Ranieri 5)

Joao Mario 5

Oulai 4,5

Ndour 5,5

Mastantuono 4,5 (67′ Beto 6)

(67′ Beto 6) Goncalves 5 (46′ Njie 6 )

) Gnonto 5 (67′ Valdepenas 5,5)

Pellegrino 5

All. Vanoli 4,5

ARBITRO: Doveri 6,5

Serie A, tabellino Monza-Fiorentina: Juric sorpassa Vanoli in classifica

Super Monza nel posticipo della 12° giornata di Serie A, con il solito Varela a prendersi la scena. Rigore e magia di tacco, con il portoghese che sale a quota 11 centri in campionato. Davanti al Ds dell’Inter Baccin brilla anche Robinson, stecca invece l’altro classe 2007 Mastantuono. Fiorentina a picco e sorpassata in classifica dal Monza.

MONZA-FIORENTINA 3-0

45′ rig. e 52′ Varela; 59′ Robinson

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio (75′ Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85′ Toure), Pessina (85′ Lucchesi), Colombo, Mangas; Akinsanmiro (75′ Foe Ondoa), Robinson (67′ Mota); Varela. A disposizione: Toernqvist, Straijnar, Antov, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Colpani, Mout. Allenatore: Juric

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (29′ Ranieri), Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono (67′ Beto), Goncalves (46′ Njie), Gnonto (67′ Valdepenas); Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Atta, Fagioli, Mazzeo. Allenatore: Vanoli

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Volpi

Ammoniti: Dragusin (F)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 2′; presenti 11.438 spettatori (1.254 nel settore ospiti con incasso di € 164.044) per la sfida del ‘Brianteo’ di Monza