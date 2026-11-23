Tifosi italiani letteralmente sconvolti per quello che è successo in questo weekend in campionato.

C’era grandissima preoccupazione per le condizioni fisiche di Lorenzo Colombo, che si era infortunato nel corso del match di campionato tra Sassuolo e Genoa, e adesso arrivano pessime notizie sulle sue condizioni fisiche.

Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del Grifone: “Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo“. La stagione di Colombo, dunque, può considerarsi già conclusa: una pessima notizia per il tecnico Daniele De Rossi e per tutti i sostenitori rossoblu.