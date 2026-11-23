Pessime notizie in casa azzurra dopo la vittoria interna contro il Torino in campionato, cosa succede.

Il Napoli supera il Torino grazie alla rete di McTominay nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A, ma una pesantissima tegola scuote l’ambiente azzurro. L’infortunio occorso a Antonio Vergara, che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, è infatti più grave del previsto.

Il centrocampista classe 2003, infatti, ha riportato una “lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra” e dovrebbe rimanere fermo ai box circa 3 mesi: una batosta terrificante per Max Allegri e anche per Roberto Mancini, che proprio di recente lo aveva nuovamente convocato in Nazionale. Stagione dunque, da dimenticare per Vergara che in questa stagione già avevo subito altri infortuni.