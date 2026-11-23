Roberto Mancini sta iniziando già a pensare alle partite che ci saranno a marzo per le qualificazioni ad Euro 2028.
Il CT azzurro sta già valutando qualche nome in vista delle prossime convocazioni e nella lista dei prossimi azzurri potrebbero figurare alcuni oriundi.
Roberto Mancini con il suo staff stanno infatti valutando dei nomi di calciatori argentini che potrebbero essere convocati dalla Nazionale azzurra. Nel mirino di Mancini è finito infatti Marco Di Cesare, difensore centrale del Racing Club di Avellaneda, oltre a Giuliano Galoppo, centrocampista in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, attualmente all’Atlanta United in MLS.
Il talento maggiore seguito dallo staff azzurro è quello di Álvaro Montoro, attaccante del Botafogo classe 2007, in grado di giocare su ogni punto della trequarti, dotato di grande dribbling e velocità che potrebbe sicuramente far comodo agli azzurri in ottica futura.