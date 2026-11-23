Arrivano sirene arabe per Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter con un contratto fino al giugno del 2029 con i nerazzurri.

La mezzala della squadra di Cristian Chivu, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è finita nel mirino di diverse squadre arabe che sarebbero pronte a fare un’offerta sia all’Inter che al calciatore per convincerlo ad accettare l’offerta.

Classe 1997, Barella avrà due anni di contratto ancora con l’Inter al termine del campionato in corso e non è da escludere che i nerazzurri possano decidere di cedere uno dei propri pezzi pregiati durante la prossima estate. Più complicato, invece, che l’Inter possa salutare l’ex Cagliari a stagione in corso.