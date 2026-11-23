Pessime notizie in casa bianconera, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultimissime ore.

La Juventus supera il Venezia nell’anticipo di mezzogiorno della dodicesima giornata di Serie A: finisce 4-0 a favore dei bianconeri che chiudono i conti nella ripresa dopo un primo tempo particolarmente deludente e privo di sussulti.

C’è, però, una pessima notizia che turba in queste ore l’ambiente bianconero. Vasilije Adzic, che è attualmente in prestito dalla Juventus al Sassuolo, avrebbe rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio e potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ne sapremo di più nelle prossime ore ma le prime sensazioni sull’infortunio occorso al 20enne montenegrino non sono per nulla positive:

Adzic, a questo punto, rischia uno stop lunghissimo. Spalletti e i tifosi della Juve incrociano le dita…