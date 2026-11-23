La Juventus potrebbe chiudere un colpo a sorpresa per quello che riguarda l’esterno in vista del mercato di gennaio.

I bianconeri sono alla ricerca di un laterale in vista della seconda parte di campionato e stanno pensando a un italiano che potrebbe tornare in Serie A.

Destiny Udogie infatti è destinato a salutare il Tottenham durante il mercato di gennaio, non trovando grande spazio alla corte di De Zerbi. La Juventus è sulle tracce dell’ex calciatore dell’Udinese che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.