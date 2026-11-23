I bianconeri vogliono a tutti i costi il centrocampista del Marsiglia e della Nazionale danese, i dettagli.

La Juve continua a lavorare intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Sono diversi i profili che stuzzicano la fantasia di Carnevali e Massara, ma la pista più calda al momento è di sicuro quella che porta a Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese di cui è capitano.

Secondo le ultimissime novità, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di farsi nuovamente avanti a gennaio e di offrire un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro da esercitare la prossima estate. Il 31enne originario di Copenaghen piace tantissimo anche alla Fiorentina, ma la Juve al momento è in vantaggio sui viola e sulle altre squadre interessate al cartellino di Hojbjerg.