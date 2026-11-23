La Juventus travolge il Venezia, ma il messaggio del tecnico bianconero alla dirigenza è chiaro in vista di gennaio

La Juventus si sveglia nella ripresa e tramortisce il Venezia al ritorno in campo dopo la sosta. Woltemade cambia marcia ai bianconeri: gol e assist per tedesco, entrato nel secondo tempo.

A segno si rigore anche Kolo Muani, con entrambi gli attaccanti della ‘Vecchia Signora’ che timbrano il cartellino. La Juve spegne i fischi del pubblico dopo un primo tempo deludente, con Luciano Spalletti che sorride a metà nonostante la vittoria.

Al tecnico di Certaldo continua a mancare un vero ‘numero 9’ e il diretto interessato lo sottolinea a chiare lettere nel post gara dell’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, Spalletti insiste sul centravanti: 4 nomi per gennaio

“Ci vuole una punta che giochi da punta, ora non ce l’abbiamo. O meglio: ce l’abbiamo, Kolo Muani, ma non sta facendo bene in quella posizione”, spiega Spalletti in conferenza stampa dopo il 4-0 rifilato dalla Juventus al Venezia.

L’ex Ct della Nazionale aggiunge in merito: “Ci vuole qualcuno che giochi in quel ruolo. C’è bisogno della punta fisica, che riceva la pallata addosso e faccia a sportellate con il centrale avversario. Adesso è così”. Spalletti rilancia quindi l’allarme centravanti alla Juve, con la dirigenza della Continassa chiamata a rinforzare il reparto alla riapertura del mercato.

Il messaggio dell’allenatore è chiarissimo: serve un attaccante con determinate caratteristiche per il salto di qualità. Diversi i nomi in vista di gennaio: da Sorloth a Balogun, passando per Scamacca e il bomber rivelazione del Monza Varela.