Fari accesi sul capocannoniere della Serie A in vista del mercato invernale: le ultime sul futuro del bomber portoghese

Tutti pazzi per Gustavo Varela, rivelazione del Monza e attuale capocannoniere della Serie A dopo 11 giornate di campionato.

I tifosi brianzoli e Juric si godono per il momento i gol del bomber portoghese, ma occhio alle sirene del mercato in vista della finestra di gennaio. Varela ha attirato le attenzioni di diverse società tra Italia ed estero, pronte all’offensiva per strapparlo al Monza.

Napoli, Juventus e Inter hanno più volte seguito il giovane centravanti dal vivo, tra cui spicca la presenza del Ds nerazzurro Baccin al ‘Brianteo’ in occasione della sfida tra la squadra di Juric e il Cagliari (dove l’ex Benfica realizzò una doppietta).

Calciomercato Monza, servono 40 milioni per Varela

Non solo: Varela è finito nei radar anche della Premier League, tra cui spiccano Liverpool e Newcastle dopo il Tottenham. Il Monza però non vuole privarsi a campionato in corso del suo bomber, ritenuto un elemento fondamentale per la corsa salvezza.

A meno che – come raccolto da Calciomercato.it – non arrivi a Monzello un’offerta irrinunciabile e vicina ai 40 milioni di euro. Inoltre, lo stesso Varela sarebbe ben felice di proseguire l’avventura in Brianza per continuare nel percorso di crescita e poi in estate scegliere la destinazione migliore per la sua carriera.

Napoli, Juventus e Inter su Varela: le ultime sul futuro

Il 21enne portoghese è legato fino al 2030 al Monza, che lo scorso luglio lo ha prelevato per 3,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus dal Benfica.

In più, il club lusitano si è riservato il 20% della rivendita (sulla plusvalenza) e può pareggiare le proposte economiche che arriveranno da altre società. Varela finora con la maglia del Monza ha collezionato 11 reti in altrettante presenze tra Serie A e Coppa Italia.