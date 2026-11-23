Luciano Spalletti continua a chiudere un centravanti vero e adesso la dirigenza è pronta ad accontentarlo.

“Qui ci vuole una punta fisica“. Luciano Spalletti non ha usato giri di parole al termine della gara contro il Venezia per ribadire la necessità di rinforzarsi sul mercato con un attaccante vero e adesso la Juventus è pronta ad accontentare il suo allenatore, già nel corso della sessione invernale in programma a gennaio.

Attenzione soprattutto alla situazione di Gianluca Scamacca, che continua a essere impiegato col contagocce da Sarri all’Atalanta e che potrebbe dunque cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Il suo contratto con la Dea scade il 30 giugno 2028 e – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – l’amministratore delegato Carnevali avrebbe intenzione di effettuare un nuovo sondaggio con l’Atalanta per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. La Juve cerca un attaccante e Scamacca potrebbe essere il rinforzo ideale.