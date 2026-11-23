Il metronomo turco finisce ancora ko per infortunio e salterà la sfida di Champions League contro lo Stoccarda
L’Inter e Chivu tremano per l’infortunio di Hakan Calhanoglu, dopo la beffa in casa dell’Atalanta nel posticipo di campionato.
Oltre all’amarezza per i due punti persi a Bergamo con la rimonta subita nel finale, il tecnico dei campioni d’Italia è in ansia per le condizioni del regista turco.
‘Calha’ è stato costretto al cambio già nel primo tempo e dal primo bollettino si tratta di un problema al flessore della coscia destra.
Inter, infortunio Calhanoglu: emergenza Chivu in regia
Il 31enne centrocampista nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali, ma certamente salterà la gara contro lo Stoccarda in Champions e il doppio impegno col Genoa (tra campionato e Coppa Italia).
Chivu si augura di non perdere per diverse settimane Calhanoglu, al secondo stop stagionale dopo l’infortunio rimediato a settembre. Senza il turco e con Zielinski in dubbio, scatta l’allarme in regia per la sfida di mercoledì sera a San Siro contro lo Stoccarda. Se il polacco non dovesse recuperare, il tecnico dell’Inter potrebbe affidarsi a uno tra Sucic e Stankovic nel ruolo di regista.