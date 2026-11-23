Missione di mercato per il Direttore sportivo nerazzurro, presente al ‘Brianteo’ per la sfida tra Monza e Fiorentina

Due indizi fanno una prova. Dario Baccin torna a Monza dopo un mese (aveva già assistito al match col Cagliari) e nel mirino del Ds dell’Inter c’è Gustavo Varela.

È il giovane bomber portoghese l’osservato speciale del dirigente nerazzurro, che in compagnia del vice Lo Schiavo è presente in tribuna al ‘Brianteo’ per seguire il posticipo di Serie A tra Monza e Fiorentina come raccolto da Calciomercato.it.

L’Inter quindi continua a seguire da vicino la rivelazione del campionato, a segno anche stasera su rigore e arrivato a quota 12 reti in gare ufficiali con la maglia biancorossa.

Calciomercato Inter, non solo Varela: anche Robinson e Ndour nel mirino

Il Monza per lasciar partire Varela a gennaio chiede circa 40 milioni di euro, ma per il club campione d’Italia si tratterebbe eventualmente di un’operazione per la prossima estate.

Il centravanti classe 2005 piace inoltre a diverse società di Premier League (presenti alcuni scout inglesi allo stadio) mentre in Serie A pure Napoli e Juventus hanno messo nei radar l’ex Benfica, con il club bianconero che lo ha seguito dal vivo anche stasera.

Ma non solo Varela per l’Inter: sul taccuino di Baccin ci sono pure Robinson e Kouadio in casa Monza, sponda Fiorentina invece occhi puntati su Ndour.