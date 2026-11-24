Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra dopo il pareggio contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.

Grazie a una clamorosa rimonta, l’Atalanta ha ottenuto un punto preziosissimo contro l’Inter (4-4) nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri, però, restano indietro in classifica dove al momento occupano addirittura la dodicesima posizione con appena 15 punti conquistati in 12 gare.

Anche in Conference League la situazione non è idilliaca per Ederson e compagni che, dunque, sono chiamati a invertire immediatamente la rotta dopo gli investimenti fatti dalla società in estate. Lo sa bene Maurizio Sarri che da qui a Natale si gioca la permanenza in panchina: per i principali bookmaker – in caso di esonero dell’ex allenatore della Juve – a guidare l’Atalanta potrebbe essere Igor Tudor, che è il favorito per l’eventuale sostituzione proprio di Sarri.