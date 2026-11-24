Non c’è solamente il discorso relativo a Nicolò Tresoldi per quello che riguarda i calciatori da portare in maglia azzurra nel prossimo futuro.

Per l’attacco del futuro, infatti, l’Italia potrebbe dover lottare con un’altra nazionale per un giovane talento.

L’Italia dovrà fare i conti con il futuro di Mezzotero, giovane attaccante classe 2008 della Sampdoria che si sta mettendo in mostra in maglia blucerchiata.

Mezzotero sta vivendo un ottimo momento con la Sampdoria avendo messo a segno due reti nelle ultime giornate e guadagnando posizioni nell’attacco blucerchiato.

Il giovane centravanti fa parte della Nazionale Under 21 dell’Azerbaigian ed era stato convocato in occasione di novembre per le ultime partite di Nations League della Nazionale maggiore. A causa di un infortunio non ha risposto alla convocazione e ora a marzo Mancini dovrà decidere se provare a convocarlo per bloccarlo in vista di una maglia azzurra in futuro.