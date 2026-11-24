Cresce l’attesa in vista della super sfida di Champions League in programma questa sera che si preannuncia davvero scoppiettante.
Dopo la vittoria in campionato contro il Torino, il Napoli fa visita al Manchester City in una delle sfide più attese della quinta giornata di Champions League. Gli azzurri occupano al momento la 27esima posizione in classifica con appena 3 punti e devono assolutamente fare risultato per non compromettere il cammino europeo.
Max Allegri deve rinunciare a diversi indisponibili tra cui Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos e Neres. Ecco le probabili formazioni:
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; M.Nunes, R.Dias, Guehi, Gvardiol; Fernández, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland. All. Enzo Maresca
Napoli (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund. All. Massimiliano Allegri