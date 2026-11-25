L’ex allenatore del Manchester City lascia tutti a bocca aperta: c’entra ancora una volta la Nazionale italiana.

Maldini e Leonardo ci hanno provato davvero a portare Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana di calcio, ma alla fine l’ex Manchester City ha rifiutato e come commissario tecnico azzurro è stato scelto Roberto Mancini.

Adesso proprio Guardiola è tornato a parlare di quanto accaduto qualche mese fa a ‘Romario TV’: “Paolo Maldini e Leonardo mi hanno contattato davvero, ma in quel momento io avevo bisogno di fermarmi. È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me come a qualcuno che potesse allenare l’Italia. Mi sono quasi vergognato a rifiutare la loro proposta“. Una dichiarazione importante che di sicuro farà piacere ai tantissimi tifosi azzurri.