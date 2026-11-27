Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato e pronti a rinforzarsi ulteriormente in vista del nuovo anno.

Con una clamorosa rimonta, il Milan si impone sul campo dell’Olympiacos in una delle gare più attese della quinta giornata di Europa League e recupera diverse posizioni in classifica a tre gare dalla fine della fase campionato.

Rossoneri molto attivi anche sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista del nuovo anno. Il Milan segue da tempo Archie Brown, difensore inglese del Fenerbahce classe 2002 e adesso ci sarebbero novità importanti in tal senso. Il centrale originario di Birmingham – stando a quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano – avrebbe nel contratto una clausola rescissoria di 23 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Milan. Come si concluderà questa vicenda?