Pessime notizie in casa bianconera il giorno dopo la vittoria contro l’Omonia Nicosia in Europa League.

La Juve asfalta l’Omonia Nicosia per 4-1 nella quinta giornata di Europa League e vola al secondo posto in classifica, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione diretta alla fase successiva. C’è, però, una pessima notizia in casa bianconera che ha scosso tutti i tifosi.

Vasilije Adzic, attualmente in prestito dalla Juventus al Sassuolo, si è infatti sottoposto a un intervento al ginocchio e sarà costretto a rimanere fermo ai box per un lungo periodo. Ad annunciarlo è lo stesso centrocampista classe 2006 attraverso i social: “Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Cose del genere possono accadere, ma ciò che conta davvero è come scegliamo di reagire. L’intervento è andato bene. Grazie a tutti per il supporto e per i messaggi, ci vediamo presto!“