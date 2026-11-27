L’attaccante portoghese è la vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione, ecco cosa sta succedendo.

Al momento è il secondo miglior marcatore della Serie A con 11 reti e, non a caso, il nome di Gustavo Varela è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini italiane e non solo.

La Juventus monitora da tempo l’attaccante portoghese classe 2005 e avrebbe intenzione di offrire al Monza il cartellino di Ekhator più un conguaglio economico in cambio proprio di Varela. Una vera e propria bomba di mercato che rischia di stravolgere il futuro della Vecchia Signora e del bomber di proprietà del Monza.