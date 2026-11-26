Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la prima fase di Europa League. I bianconeri rimontano lo svantaggio iniziale e calano il poker anche in campo europeo

La Juventus cala ancora il poker, il secondo consecutivo dopo il match di campionato contro il Venezia. Omonia Nicosia travolto 4-1 all’Allianz Stadium, con brivido iniziale per la formazione di Spalletti.

I ciprioti passano infatti avanti grazie all’errore di Neto, con Satka lesto a insaccare a porta vuota. La Juve fatica e non riesce a scuotersi, con il pubblico che contesta la squadra. Fondamentale la rete di Cambiaso per la rimonta: parabola magistrale del numero 20, che trova la rete dell’1-1 per i padroni di casa.

Prima dell’intervallo è invece Ekhator a firmare il sorpasso, servito da Conceicao. Per il giovane attaccante è il primo centro in bianconero. Nella ripresa tutto facile per la Juventus che mette in ghiaccio la contesa grazie allo scatenato Conceicao e alla prodezza di Boga.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Omonia: prima gioia per Ekhator, Boga chiude i conti

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7,5 – Parte a rilento, poi si accende e scuote la Juve con le sue accelerazioni. Serve una palla d’oro a Ekhator per la rete del sorpasso e sfiora a più riprese la gioia personale, prima di di trovare il bersaglio grosso sull’imbeccata di McKennie. È mancato a Spalletti e in questa squadra può essere determinante

TOP: Cambiaso 7,5 – I fischi lo svegliano, con l’esterno ex Genoa in difficoltà nella prima parte di gara. Si mette in proprio e inventa il gol del pareggio con uno splendido sinistro che rimette in carreggiata la Juventus. Da quel momento gioca con personalità e crea trame interessati per i compagni. Che sia un segnale di risveglio? Spalletti ci spera

FLOP: Neto 5 – Arrugginito è dir poco… Torna titolare tra i pali e l’inizio è da incubo: uscita a vuoto e gol regalato Satka per il vantaggio cipriota. Il resto della partita è normale amministrazione, ma la ‘papera’ a freddo poteva costare cara alla Juve

Neto 5

Gatti 6,5

Lucumì 6 (66′ McKennie 6,5)

Kelly 6,5

Cambiaso 7,5

Douglas Luiz 5,5 (66′ Koopmeiners 6,5)

Sarr 6,5

Cabal 5,5 (46′ Celik 6)

Conceicao 7,5 (86′ Kolo Muani Sv)

(86′ Kolo Muani Sv) Ekhator 7 (66′ Woltemade 6)

Boga 7

All. Spalletti 7

OMONIA

TOP: Satka 6,5 – Quasi non ci crede neanche lui quando Neto gli spalanca le porte del ‘clamoroso’ 1-0 dell’Omonia. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto e per mezz’ora tiene botta, prima di andare in difficoltà anche lui sotto gli assalti bianconeri

FLOP: Nego 4,5 – Da quella parte son dolori quando Conceicao lo punta, saltandolo peraltro regolarmente. Fuori posizione sul 2-1 bianconero, non riesce a prendere le contromisure neanche a Cambiaso quando quest’ultimo si sgancia in fase offensiva. Serataccia

Kaminski 5,5

Duverne 5

Coulibaly 5

Satka 6,5

Nego 4,5 (59′ Balkovec 5)

(59′ Balkovec 5) Maric 5

Andreou 5,5 (Brouwers 5)

Tanase 5,5 (46′ Ewandro 5)

Tankovic 5 (71′ Neophytpu 5,5)

Montnor 5,5

Kakoullis 5 (46′ Diony 5)

All. Berg 5

ARBITRO: Barrett 6,5

Europa League, tabellino Juventus-Omonia Nicosia: Spalletti vola in coppa

La Juventus in Europa League è un’altra storia, con la formazione di Spalletti che conquista il 4° successo in cinque partite. I bianconeri salgono al secondo posto in classifica e vedono avvicinarsi la qualificazione agli ottavi. Conceicao sugli scudi, riscatto Cambiaso che avvia la rimonta. Neto invece rimandato al ritorno tra i pali.

JUVENTUS-OMONIA 4-1

16′ Satka (O); 37′ Cambiaso (J); 43′ Ekhator (J); 69′ Conceicao (J); 73′ Boga (J)

Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumí (66′ McKennie), Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz (66′ Koopmeiners), Sarr, Cabal (46′ Celik); Conceicao (86′ Kolo Muani), Ekhator (66′ Woltemade), Boga. A disposizione: Vicario, Pinsoglio, Bremer, Alajbegovic, Merola, Durmisi, Turco. Allenatore: Spalletti

Omonia (4-3-3): Kaminski; Duverne, Coulibaly, Satka, Nego (59′ Balkovec); Maric, Andreou (59′ Brouwers); Tanase (46′ Ewandro) Tankovic (71′ Neophytpu), Montnor; Kakoullis (46′ Diony). A disposizione: Fabiano, Michail, Simic, Kostantinidis, Christoforou, Diony. Allenatore: Berg

Arbitro: Barrett (Inghilterra)

VAR: England (Inghilterra)

Ammoniti: Tanase (O), Lucumì (J), Belkovec (O)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 2′; presenti 39.901 spettatori (2.099 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium di Torino