Fischio d’inizio alle ore 18:45, i rossoneri devono assolutamente fare risultato per non compromette il cammino europeo.
Dopo la convincente vittoria contro il Frosinone in campionato, il Milan torna in campo e fa visita all’Olympiacos nel match valido per la quinta giornata di Europa League.
Maignan torna titolare dopo il turno di squalifica, mentre in mezzo al campo al posto dell’infortunato Modric ci sarà Jashari. Ecco le probabili formazioni:
Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler Gustavo Sà; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva, Gonzalez. All. Mendilibar
Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinian; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos. All. Amorim