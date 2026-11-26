Giornata fondamentale per la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini che conoscerà gli avversari all’Europeo di categoria.
Alle ore 18:30 a Belgrado gli azzurrini conosceranno le altre squadre che saranno inserite nel proprio girone, un Europeo a 16 squadre con l’Italia che è stata inserita in seconda fascia. Andiamo a vedere le possibili avversarie degli azzurrini.
Prima fascia: Spagna, Germania, Inghilterra (detentrice), Portogallo
Seconda fascia: Francia, Italia, Paesi Bassi, Croazia
Terza fascia: Polonia, Grecia, Finlandia, Norvegia
Quarta fascia: Belgio, Cechia, Serbia (ospitante), Albania (ospitante)