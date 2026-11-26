La situazione di Paolo Vanoli alla Fiorentina non è delle più semplici con l’allenatore che è chiamato a cambiare rotta per salvare la propria panchina.
Le prossime quattro partite di campionato che porteranno alla sosta natalizia saranno decisive per il futuro del tecnico della Fiorentina che, in caso contrario, potrebbe essere esonerato.
La Fiorentina ha già cambiato allenatore durante questa stagione esonerando Fabio Grosso e prendendo proprio Paolo Vanoli, ma nel mirino di Fabio Paratici resta sempre Thiago Motta, un allenatore da sempre stimato in casa viola.