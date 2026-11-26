La Juve torna in campo per il match di Europa League contro l’Omonia: le ultime novità dalla Continassa

La Juventus ospita l’Omonia Nicosia nel match di Europa League, con Luciano Spalletti che cerca continuità di risultati dopo il 4-0 rifilato al Venezia in campionato.

La ‘Vecchia Signora’ vuole proseguire il percorso positivo in coppa e mettere altri punti in cascina per la qualificazione diretta agli ottavi. Spalletti recupera Alajbegovic dopo la botta rimediata domenica, con il talento bosniaco che dovrebbe comunque partire dalla panchina nella gara dell’Allianz Stadium.

Juve-Omonia: Nico Gonzalez e Kalulu ancora ai box, chance per Ekhator

Ai box invece (oltre a lungodegenti Yildiz, Thuram, Grabara e Locatelli) restano anche Nico Gonzalez e Kalulu, in dubbio inoltre per la successiva sfida di campionato in casa del Como.

“Nico Gonzalez e Kalulu non ci saranno”, ha confermato Spalletti nella conferenza stampa di vigilia. “Turnover? Giochiamo ogni tre giorni e delle rotazioni vanno fatte. Abbiamo tanti giocatori di ottimo livello e bisogna far crescere alcuni giovani come Ekhator: domani sera lo faremo giocare e ha quelle caratteristiche che cerchiamo”.

Spalletti annuncia quindi la presenza dell’attaccante ex Genoa, nei radar del Monza sul mercato e che potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio se arrivasse una nuova punta.