La dirigenza bianconera ha messo nel mirino il bomber rivelazione della Serie A per rinforzare l’attacco di Spalletti: gli ultimi aggiornamenti

Kolo Muani e Woltemade, nonostante i segnali positivi delle ultime partite, continuano a non convincere nell’attacco della Juventus. Ai bianconeri manca un vero ‘numero 9’ e Luciano Spalletti lo ha ribadito a chiare lettere anche dopo il poker rifilato al Venezia.

Il tecnico della Juve ha bisogno di un centravanti e ha recapitato un nuovo segnale alla dirigenza in vista del mercato invernale. Carnevali e Massara stanno seguendo diverse piste per rinforzare il reparto offensivo e accontentare Spalletti per la finestra di gennaio.

I dirigenti della Continassa sono frenati dai paletti della Uefa per il fair play finanziario e cercheranno anche delle soluzioni a basso costo o con formule creative.

La Juventus sfida Inter e Napoli per Varela

Diventa quindi complicato un assalto già a gennaio per Gustavo Varela, nome cerchiato in rosso sul taccuino di Carnevali ormai da diverse settimane.

La Juventus sta seguendo con costanza il bomber rivelazione del Monza, come successo anche nell’ultimo match contro la Fiorentina. Varela si è preso nuovamente la scena con una doppietta e il capolavoro di tacco che ha permesso all’undici di Juric di stendere i viola, sotto gli occhi pure del Ds dell’Inter Baccin.

La quotazione di Varela (che piace anche al Napoli) sta salendo vertiginosamente e il Monza per cederlo a stagione in corso chiede circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Ekhator nell’affare Varela

La Juve per abbassare le richieste potrebbe mettere sul tavolo alcune contropartite e tra i giovani bianconeri c’è il profilo di Jeff Ekhator a stuzzicare la società brianzola come appreso da Calciomercato.it.

Il baby attaccante dell’Under 21 – complici anche gli infortuni – sta trovando poco spazio con Spalletti e la dirigenza sta valutando una cessione in prestito a gennaio per consentirgli di giocare con maggiore continuità. Spazio che troverebbe nello scacchiere di Juric, con il Monza che sta sondando anche altre piste come Lucca e Giovane dal Napoli nel caso si concretizzasse la partenza di Varela.