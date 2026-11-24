Novità importantissime in casa bianconera per quel che riguarda il recupero dell’attaccante turco.
La Juventus si gode il successo contro il Venezia (4-0) nell’ultimo turno di campionato e si prepara per il prossimo impegno di Europa League con l’Omonia Nicosia, in programma giovedì 26 novembre alle ore 21,00.
Intanto arrivano buonissime notizie per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz che – secondo quanto evidenziato oggi dal “Corriere dello Sport” – potrebbe essere convocato per la super sfida contro la Roma del prossimo 19 dicembre in occasione, ma non è da escludere un suo impiego parziale già nel corso della gara contro il Monza che si disputerà qualche giorno prima, precisamente il 14 dicembre. Una splendida notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi della Vecchia Signora.