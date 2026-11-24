Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il Milan è pronto a fare follie per il cartellino di Endrick Felipe Moreira de Sousa, noto semplicemente come Endrick, attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana classe 2006. Arrivano infatti clamorose indiscrezioni di mercato dalla Spagna che vedono protagonista proprio il club allenato da Ruben Amorim.

Secondo quando riportato in queste ore da “Cadena Ser” e “Cadena Cope”, sarebbe in programma un incontro tra l’entourage di Endrick e i vertici societari del Real per fare chiarezza sul futuro del calciatore, ma intanto il Milan avrebbe già fatto sapere di voler investire la bellezza di 70 milioni di euro per portare il brasiliano in Italia.

Una cifra monstre che potrebbe portare alla definitiva fumata bianca per il trasferimento di Endrick in rossonero.