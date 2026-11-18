Il centravanti continua a non convincere Allegri e può cambiare squadra a gennaio. Alla finestra c’è anche il Monza

Prima parte di stagione da dimenticare per il Napoli di Massimiliano Allegri, che sta faticando più del dovuto tra campionato e Champions League.

Tante le delusioni finora nello scacchiere partenopei, tra cui spicca Lorenzo Lucca nel reparto offensivo. L’attaccante italiano sta attraversando un momento complicato con la maglia del Napoli e non è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Allegri.

Il tecnico e la dirigenza lo hanno inserito nella lista dei partenti e per gennaio sono a caccia di un vice Hojlund sul mercato.

Calciomercato Napoli, Monza alla finestra per Lucca

Lucca così potrebbe lasciare il Napoli a metà stagione, come già successo l’anno scorso con il trasferimento al Nottingham Forest. Il club inglese non ha riscattato il centravanti, che in estate è tornato in Campania a caccia di rivincita.

Le prestazioni dell’ex Udinese e Ajax però continuano a non convincere, con il Napoli che ha deciso di cederlo con la formula del prestito alla riapertura del mercato. Sul classe 2000 ci sono stati dei sondaggi dall’estero, mentre in Serie A figura l’interesse di Bologna e Genoa. In Italia recentemente si è aggiunto inoltre anche il Monza come raccolto da Calciomercato.it.

Lucca infatti sarebbe uno dei profili nella lista della dirigenza brianzola se a gennaio dovesse concretizzarsi la partenza di Varela, quest’ultimo nel mirino proprio del Napoli per rinforzare il reparto offensivo.