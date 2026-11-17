Bianconeri scatenati sul mercato in vista del nuovo anno, ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Si è infortunato alla vigilia della gara di Nations League contro l’Irlanda e ha lasciato il ritiro del Kosovo per fare ritorno a Torino. In casa Juventus sono ore di apprensione per la condizioni fisiche di Edon Zhegrova che intanto continua a vantare diversi estimatori in giro per il mondo.

L’ex Lille, infatti, sarebbe un grande obiettivo di mercato del Monaco che cerca un calciatore proprio con le caratteristiche si Zhegrova. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus avrebbe intenzione di chiedere in cambio al club di Ligue 1 il cartellino di Folarin Jerry Balogun, attaccante classe 2001 della nazionale statunitense. Attenzione, dunque, all’asse Juve-Monaco che potrebbe dare vita a un clamoroso scambio a gennaio.