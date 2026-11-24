Svolta inaspettata per quel che riguarda il futuro dell’attaccante tedesco, ecco cosa trapela dall’Inghilterra.

Con il suo ingresso in campo, ha completamente cambiato l’inerzia della gara con il Venezia e realizzato la rete del momentaneo 1-0. Nick Woltemade ormai non è più una novità e anche Luciano Spalletti considera ormai imprescindibile il gigante tedesco. Ma quale sarà il suo futuro alla Juve?

Woltemade è arrivato in prestito secco ed oneroso (circa 5 milioni di euro) dal Newcastle che – secondo quanto evidenziato dal quotidiano “Tuttosport” – sarebbe disposto adesso a prendere in considerazione una sua cessione a titolo definitivo a cifre più basse rispetto ai 75 milioni di euro investiti per strapparlo allo Stoccarda e sicuramente più alla portata della Juventus. Cosa deciderà di fare la Vecchia Signora?