Grandi problemi di formazione per Ruben Amorim in vista della trasferta del Milan sul campo dell’Olympiacos in Europa League.

I rossoneri sono chiamati a fare punti dopo aver conquistato solamente tre punti nelle prime quattro giornate del maxi girone europeo.

Ruben Amorim però dovrà fare a meno di diversi calciatori con Modric e Pavlovic che salteranno la trasferta in Grecia, così come Bartesaghi e Camarda che non sono al meglio e cercheranno di recuperare in vista della partita di campionato contro il Cagliari.