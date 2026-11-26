Il centrocampista croato a segno nella vittoria per 2-0 dell’Inter contro lo Stoccarda: le sue dichiarazioni in zona mista

Petar Sucic è stato uno dei protagonisti del preziosissimo successo dell’Inter contro lo Stoccarda in Champions League.

Il nazionale croato – per l’occasione regista – ha bissato il gol contro l’Atalanta sempre dal dischetto. Senza Calhanoglu e Zielinski, è Sucic il rigorista di Chivu: “Se mi danno dei consigli? Per queste situazioni sono preparato e ho fiducia in me stesso”, risponde il centrocampista nerazzurro alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Sucic dopo Inter-Stoccarda: “Posso giocare in tanti ruoli”

Sucic prosegue analizzando il match di San Siro: “Era una partita complicata, loro corrono molto e sono un’ottima squadra. Abbiamo avuto la giusta mentalità”.

🗣️ #Sucic in zona mista dopo #InterStoccarda: “Abbiamo giocato con la giusta mentalità. Tutti siamo protagonisti e io penso di poter giocare in tante posizioni. Il rigore? Sono preparato per queste situazioni” 📲 @calciomercatoit https://t.co/MwSMGUHGFF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 25, 2026

Il croato ha risposto nuovamente presente alla ‘chiamata’ di Chivu: “Qui siamo tutti protagonisti e io posso giocare in tanti ruoli. Voglio vincere il più possibile con l’Inter, ma dobbiamo focalizzarci di gara in gara”, ha concluso Sucic dalla zona mista del ‘Meazza’.