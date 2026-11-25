Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la prima fase di Champions League. Sucic e Lautaro Martinez lanciano la formazione di Chivu

Missione composta per l’Inter, che stende per 2-0 lo Stoccarda e conquista la terza vittoria stagionale in Champions League.

Spence si divora il vantaggio nel primo tempo, dove i nerazzurri non riescono a scardinare la solida difesa tedesca. Nella ripresa è invece un’altra storia: Dimarco – in campo per l’infortunato Bastoni – si prende la scena e si procura il rigore dell’1-0 trasformato da Sucic, poi serve a Lautaro Martinez la palla del raddoppio.

Il capitano torna a ruggire dopo l’infortunio, non sgasa invece sulla fascia Spence. Siemen evita la goleada allo Stoccarda.

Pagelle, Top e Flop di Inter-Stoccarda: capitan Lautaro chiude i conti, Spence non sgasa

INTER

TOP: Dimarco 7,5 – Perde il ballottaggio con Carlos Augusto, ma si rifà con gli interessi entrando a gara in corso per l’infortunato Bastoni. Si procura il rigore del vantaggio e successivamente serve l’assist per il raddoppio firmato da Lautaro. Nel mezzo sfiora anche la gioia personale su punizione. Provvidenziale

FLOP: Spence 5 – Ancora un passo indietro per l’inglese dopo la serataccia di Bergamo. Lanciato magistralmente da Esposito, calcia in bocca al portiere avversario sprecando una chance capitale. Non sponda sulla destra, mai un guizzo degno di nota. Rimandato

Martinez 6,5

Bisseck 5,5

Akanji 7

Bastoni 6 (41′ Dimarco 7,5 )

) Spence 5

Barella 6,5 (86′ Stankovic SV)

Sucic 7

Mkhitaryan 6 (68′ Jones 6)

Carlos Augusto 7

Esposito 6,5 (86′ Diouf SV)

Thuram 6 (68′ Lautaro Martinez 7)

All. Chivu 7

STOCCARDA

TOP: Seimen 7 – Attento e reattivo tra i pali degli ospiti. Mura subito Spence, balzo felino invece sulla zampata di Barella che salva il risultato nel primo tempo. Spiazzato sul rigore calciato con freddezza da Sucic, nulla può sulla zampata di Lautaro Martinez

FLOP: Vagnomen 4,5 – L’anello debole del sistema difensivo dello Stoccarda. Soffre l’intraprendenza di Carlos Augusto e nella ripresa macchia la sua partita con il fallo di mano che porta al rigore del vantaggio di Sucic. Episodio che costa carissimo ai tedeschi

Seimen 7

Jeltsch 5,5 (71′ Jaquez 5,5)

Chabot 5

Hendriks 5,5

Vagnoman 4,5 (64′ Leweling 5,5)

(64′ Leweling 5,5) Nartey 5,5 (71′ Stiller 5,5)

Spalt 5,5

Mittelstadt 5,5

El Khannouss 5,5 (84′ Tomas SV)

Fuhrich 6 (64′ Undav 5)

Demirovic 5

All. Hoeness 5,5

ARBITRO: Letexier 6,5

Champions League, tabellino Inter-Stoccarda: terza vittoria di fila per Chivu

L’Inter cambia marcia nella ripresa e conquista un successo fondamentale nella corsa alla qualificazione diretta per gli ottavi di Champions. Dimarco e Lautaro entrano a gara in corso e lanciano i campioni d’Italia nella sfida del ‘Meazza’ contro lo Stoccarda. Terza vittoria di fila in coppa per Chivu, che ha trovato la strada maestra dopo le sconfitte con Real Madrid e Brugge.

INTER-STOCCARDA 2-0

57′ rig. Sucic; 74′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (41′ Dimarco); Spence, Barella (86′ Stankovic), Sucic, Mkhitaryan (68′ Jones), Carlos Augusto; Esposito (86′ Diouf), Thuram (68′ Lautaro Martinez). A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Luis Henrique, Bovo, Lavelli. Allenatore: Chivu

Stoccarda (3-4-1-2): Seimen; Jeltsch (Jaquez), Chabot, Hendriks; Vagnoman (64′ Leweling), Nartey (71′ Stiller), Spalt, Mittelstadt; El Khannouss (84′ Tomas), Fuhrich (64′ Undav); Demirovic. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Karazor, Pejcinovic, Promel, Assignon, Sauer. Allenatore: Hoeness

Arbitro: Letexier (Francia)

VAR: Higler (Olanda)

Ammoniti: Thuram (I), Jeltsch (S), Akanji (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 74.003 spettatori (4.241 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’ di Milano