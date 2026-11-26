Questa sera i bianconeri tornano in campo nel match valido per la quinta giornata di Europa League.
Tra poche ore, esattamente alle 21:00, Juventus e Omonia Nicosia si affrontano in una delle sfide più attese della quinta giornata di Europa League.
Luciano Spalletti si affida al 3-4-3 e fa fuori diversi big tra cui Kolo Muani e Woltemade. In attacco tridente inedito con Conceicao a destra, Boga a sinistra ed Ekhator al centro. Ecco le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Ekhator, Boga. All. Spalletti
OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor. All. Berg