Il jolly brasiliano nelle prossime ore firmerà il prolungamento di contratto con il club campione d’Italia

Ci siamo per la firma di Carlos Augusto con l’Inter. È tutto definito infatti per il rinnovo del difensore brasiliano con il club nerazzurro.

Carlos Augusto tra oggi e domani sottoscriverà il nuovo contratto con la società campione d’Italia come raccolto da Calciomercato.it.

L’ex giocatore del Monza prolungherà dal 2028 al 2031, con un sensibile ritocco d’ingaggio che andrà a superare i 4 milioni netti tra parte fissa e bonus.

Calciomercato Inter, rinnovo Carlos Augusto: manca solo l’ufficialità

Il jolly dell’Inter è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione e anche ieri sera nel match di Champions contro lo Stoccarda è stato uno dei migliori della squadra nerazzurra.

🇧🇷 #Inter – Chiuso l’accordo con #Carlos_Augusto per il rinnovo fino al 2031: ingaggio da oltre 4 milioni tra parte fissa e bonus. Tra oggi e domani la firma 📲 @calciomercatoit https://t.co/OCdC49rZhu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 26, 2026

La dirigenza di Viale della Liberazione blinda così Carlos Augusto, ormai a tutti gli effetti un titolare dello scacchiere di Chivu. In passato e anche la scorsa estate, il nazionale brasiliano era finito nel mirino di diversi club tra cui spiccava la Juventus. L’Inter però non ha mai aperto alla cessione e con l’imminente rinnovo ha ribadito la propria fiducia nel 27enne giocatore di Campinas.