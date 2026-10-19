È l’uomo in più di Chivu: l’Inter lo blinda e la Juve si allontana | CM

Il club nerazzurro accelera per il rinnovo di contratto: il giocatore è da tempo nel mirino della rivale Juventus

L’Inter ribalta il Bologna grazie all’ennesima rimonta stagionale, con Carlos Augusto uomo copertina del successo della capolista.

Il difensore brasiliano si prende la scena al ‘Dall’Ara’ e rilancia i nerazzurri dopo la sorprendente sconfitta in Champions League contro il Brugge. Carlos Augusto uomo della provvidenza: dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo firma la rete del sorpasso, mentre nel finale serve all’altro subentrato Bonny la palla del 3-1 definitivo.

L’ex Monza è ormai una certezza per Chivu e sinonimo di garanzia per il tecnico interista. Un jolly preziosissimo, sia da braccetto che da quinto di centrocampo.

Calciomercato Inter, Carlos Augusto verso il rinnovo

Prima parte di stagione da protagonista per Carlos Augusto e oltre alle prestazioni in campo anche i numeri parlano chiaro: 3 reti e 2 assist tra campionato e Champions, un bottino davvero niente male per un difensore.

L’ex Monza può scalare le gerarchie e soffiare il posto a Dimarco nel prossimo match contro lo Shakhtar, mentre l’Inter è pronta a blindarlo nelle prossime settimane con il rinnovo contrattuale. Prossimamente è atteso un nuovo incontro per arrivare alla fumata bianca sul prolungamento fino al 2030, con eventuale opzione per un altro anno rispetto all’attuale accordo in scadenza nel giugno 2028.

L’Inter nell’ultimo mercato estivo ha rimandato al mittente le avance sul mercato: Carlos Augusto che era finito nel mirino di alcune squadre di Premier League, della Roma e specialmente della Juventus che lo segue da diverso tempo. Per strapparlo ai campioni d’Italia sarebbe servita però un’offerta vicina ai 40 milioni di euro.