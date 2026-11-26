Spettatore a sorpresa in occasione di Cremonese-Avellino di Serie B con Marcelo Bielsa che ha assistito alla partita dallo stadio.

L’allenatore argentino, famoso in tutto il mondo, ha scelto di seguire dal vivo la partita di Serie B italiana tra Cremonese e Avellino ed ha così spiegato il perché della presenza del “Loco” in tribuna.

Bielsa è infatti molto amico di Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, e l’ottimo rapporto tra i due ha portato il tecnico argentino a seguire da vicino la partita della Cremonese contro l’Avellino. Al momento sono da escludere le piste che potrebbero portare Bielsa in Italia, ma sappiamo come le vie del calciomercato siano infinite.