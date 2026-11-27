L’allenatore bianconero ha commentato in zona mista il convincente successo contro l’Omonia Nicosia in Europa League

La Juventus vola in Europa League e schianta anche l’Omonia Nicosia dopo lo svantaggio iniziale, complice lo svarione di Neto.

Cambiaso suona la carica, prima del guizzo di Ekhator che porta in vantaggio i bianconeri. Nella ripresa Conceicao e Boga chiudono i conti, con la ‘Vecchia Signora’ che sale al secondo posto in classifica.

Luciano Spalletti è soddisfatto della prova della sua Juve: “Per come ha reagito la squadra, andando a segnare 4 bellissimi gol, è sintomo di un futuro importante”, le parole del tecnico nella zona mista dell’Allianz Stadium.

😅 SPALLETTI: “CHE ASSIST, AVETE VISTO IL NEC?” 🗣️ #Juventus – Luciano #Spalletti in zona mista si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Mi avete fatto un assist, ora la butto dentro… Avete visto il NEC? Non è come si è voluto raccontare che era troppo facile. La realtà dice che abbiamo vinto anche quella partita lì contro una squadra forte” 🎥 Il tecnico bianconero applaude la prestazione della sua squadra: “La reazione dei ragazzi, andando a segnare 4 bellissimi gol, è sintomo di un futuro importante e si va a giocare con entusiasmo la prossima partita” #JuveOmonia 🎤 @giokermusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2026

Spalletti pensa subito al Como: “Andiamo con intenzioni serie”

Spalletti si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Avete visto il NEC? Non è come si è voluto raccontare che era troppo facile. La realtà dice che abbiamo vinto anche quella partita lì contro una squadra forte”.

👀 SPALLETTI SUL ‘GIALLO’ EKHATOR E SNODO COMO 🗣️ Luciano #Spalletti fa chiarezza sul triplo cambio nel secondo tempo: “Ekhator mi ha detto che aveva un problema al polpaccio e voleva uscire. Poi ha fatto l’ultimo strappo e mi ha fatto venire il cuore in gola… Per questo ho bloccato tutto” 🎥 L’allenatore bianconero risponde poi alla domanda di @calciomercatoit sul prossimo (e delicato) impegno in casa del Como: “È uno snodo importantissimo, sarà una partita fondamentale visto la squadra che incontriamo e la realtà che sono diventati. Al Como gli si fanno già i complimenti per la crescita e per quello che stanno facendo tra campionato e Champions” #JuveOmonia 🎤 @giokermusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2026

Sul giallo del triplo cambio e le condizioni di Ekhator: “Mi ha detto che aveva un problema al polpaccio e voleva uscire. Poi ha fatto l’ultimo strappo e mi ha fatto venire il cuore in gola… Per questo ho bloccato tutto”.

Infine, Spalletti si proietta sul prossimo e delicato match di campionato contro il Como rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “È uno snodo importantissimo, sarà una partita fondamentale visto il livello dell’avversario. Gli si fanno già i complimenti per la crescita e per quello che stanno facendo. Però andremo lì con intenzioni serie”.

Juve-Omonia, Boga protagonista: “Devo farmi trovare pronto”

In zona mista è intervenuto anche Jeremie Boga, uno dei protagonisti della sfida contro l’Omonia e autore della prodezza del quarto gol della Juventus: “Abbiamo reagito dopo aver iniziato male e fatto un’ottima partita. Adesso serve più continuità”.

🎥 #Juventus – Super gol e prestazione positiva per Jeremie #Boga, che risponde alle domande in zona mista dopo #JuveOmonia: “La gara è iniziata male, poi c’è stata la reazione e abbiamo fatto un’ottima prestazione. Questo è un aspetto positivo e adesso dobbiamo avere più continuità. Davanti siamo tutti bravi e io cerco di farmi trovare pronto. Col Como sarà difficile, ma siamo pronti. Oggi è stata una bella vittoria e questo ci dà fiducia” 🎤 @giokermusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2026

L’attaccante ivoriano non ha tradito la fiducia di Spalletti: “Davanti siamo tutti bravi e io cerco di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama. A Como sarà difficile, ma siamo pronti. La bella vittoria di stasera ci dà fiducia”.