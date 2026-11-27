Sono stati sorteggiati ufficialmente i gironi dell’Europeo Under 21 con l’Italia che ha ricevuto un’urna benevola.
Gli azzurrini di Silvio Baldini possono sorridere, almeno per quello che riguarda la qualificazione ai quarti di finale che appare possibile visti i tre avversari che attendono gli azzurrini.
L’Italia è infatti stata inserita nel gruppo B insieme alla Spagna, una delle favorite alla vittoria finale, Belgio ed Albania, nazionali sicuramente alla portata dell’Italia.
Gruppo A
Serbia
Polonia
Inghilterra
Francia
Gruppo B
Albania
Spagna
Italia
Finlandia
Gruppo C
Cechia
Portogallo
Grecia
Croazia
Gruppo D
Norvegia
Belgio
Germania
Olanda