L’allenatore della squadra brianzola è intervenuto in conferenza stampa in vista del match dell’Olimpico contro i giallorossi

Monza all’esame (durissimo) dell’Olimpico contro la Roma dopo la travolgente vittoria casalinga contro la Fiorentina.

I giallorossi stanno volando in questa prima parte di stagione e anche Ivan Juric sottolinea la forza della squadra del ‘maestro’ Gasperini: “La Roma è in un momento strepitoso e l’abbiamo visto anche contro il PSG. Vanno forte e Gasperini è riuscito a mettere in campo tutte le sue idee. È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio”, ha sottolineato il tecnico dei brianzoli in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Monza, Juric pre Roma: “Sono la squadra più difficile da affrontare”

Juric prosegue sulla Roma, attualmente seconda in classifica dietro la Lazio: “Tutti all’Olimpico rischiano di brutto, fanno 4-5 gol a partita. Hanno diverse opzioni in attacco: l’altra sera Malen e Dybala sono partiti dalla panchina. Hanno una rosa di grande qualità e che può fare la differenza. In questo momento sono la squadra più difficile da affrontare”.

🗣️ #Monza – #Juric in conferenza: “La #Roma è in un momento strepitoso e l’abbiamo visto anche col PSG. Vanno forte e Gasperini sta riuscendo a mettere in campo tutte le sue idee. È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio”📲 @calciomercatoit https://t.co/ki0WR9mFyN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 27, 2026

L’allenatore croato sarà un ex domenica pomeriggio all’Olimpico: “A Roma è stata una parentesi negativa. Emotivamente non è stato facile, però sono quelle esperienze che ti fanno imparare di più. Adesso sono al Monza e il mio unico obiettivo è crescere con questo club e con i giovani”.

Infine sulla formazione: “Non c’è una gerarchia tra i pali, alle volte giocherà Tornqvist in altre Thiam. Ziolkowski è rientrato e può darci una grossa mano. Per Akinsanmiro vediamo: ha preso una botta e speriamo di averlo”, conclude Juric dalla sala stampa di Monzello.