Il difensore del Liverpool potrebbe davvero decidere di venire a giocare in Serie A, ecco le ultimissime.

Il Milan si gode il successo in rimonta contro l’Olympiacos in Europa League, ma continua a monitorare con grandissima attenzione anche il mercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni. Una di queste porta in Inghilterra e più precisamente in casa Liverpool, dove Virgil van Dijk ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027 e piace proprio ai rossoneri.

Ecco quanto ammesso in tal senso da quello che è stato un altro grandissimo difensore come Fabio Cannavaro in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia, è molto affascinato da questa ipotesi. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito un fisico pazzesco e una grandissima velocità“. E adesso i tifosi del Diavolo sognano ad occhi aperti…