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Nuova tegola per la Juve e Spalletti: fuori all’intervallo per infortunio

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Il tecnico bianconero perde il suo jolly nel match pareggiato in Europa League col Rennes. Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

La Juventus frena anche in Europa League e non va oltre il pareggio contro il Rennes dopo l’umiliante sconfitta in campionato con la Lazio.

Juventus, Spalletti perde Celik
Juventus: tegola Celik per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ si era portata in vantaggio dopo soli 6 minuti grazie al guizzo di Zeki Celik, abile a sfruttare l’assist di Woltemade. Il nazionale turco si è segnalato come uno dei migliori della squadra bianconera, ma è stato costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo per un problema fisico accusato nel primo tempo.

Juventus, Celik KO in Europa League: Lecce a rischio

L’ex difensore della Roma ha dovuto alzare quindi bandiera bianca ed è stato sostituito nella ripresa da Kalulu.

Juventus, infortunio per Celik
Celik fuori per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it

Celik – come raccolto da Calciomercato.it – ha rimediato un fastidio muscolare alla coscia destra, con lo staff medico della Juve e Spalletti che hanno preferito non rischiare per non peggiorare la situazione. Il jolly turco nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare le sue condizioni e rischia di saltare il prossimo impegno di campionato in programma domenica a Lecce.

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