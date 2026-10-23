Nuova tegola per la Juve e Spalletti: fuori all’intervallo per infortunio

Il tecnico bianconero perde il suo jolly nel match pareggiato in Europa League col Rennes. Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

La Juventus frena anche in Europa League e non va oltre il pareggio contro il Rennes dopo l’umiliante sconfitta in campionato con la Lazio.

La ‘Vecchia Signora’ si era portata in vantaggio dopo soli 6 minuti grazie al guizzo di Zeki Celik, abile a sfruttare l’assist di Woltemade. Il nazionale turco si è segnalato come uno dei migliori della squadra bianconera, ma è stato costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo per un problema fisico accusato nel primo tempo.

🚑 #Juventus – Problema fisico per #Celik, costretto al cambio al termine del primo tempo e sostituito da Kalulu. Il difensore turco ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra 📲 #JuveRennes @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 22, 2026

Juventus, Celik KO in Europa League: Lecce a rischio

L’ex difensore della Roma ha dovuto alzare quindi bandiera bianca ed è stato sostituito nella ripresa da Kalulu.

Celik – come raccolto da Calciomercato.it – ha rimediato un fastidio muscolare alla coscia destra, con lo staff medico della Juve e Spalletti che hanno preferito non rischiare per non peggiorare la situazione. Il jolly turco nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare le sue condizioni e rischia di saltare il prossimo impegno di campionato in programma domenica a Lecce.