Dal (possibile) addio, al rinnovo col Monza: Mota torna protagonista con Juric | CM

L’attaccante portoghese poteva lasciare i brianzoli in estate: decisiva la fiducia del nuovo allenatore e il legame con la piazza

Fascia da capitano al braccio e nuova vita al Monza. Dany Mota sembrava in uscita nell’ultimo mercato estivo, invece il club brianzolo ha deciso di continuare a puntare sul portoghese. Malgrado l’affollamento nel reparto offensivo e diverse offerte provenienti dall’estero.

Anche il nuovo tecnico Ivan Juric ha detto la sua sul futuro dell’attaccante, spingendo per la conferma in rosa come appreso da Calciomercato.it. Mota tra fine agosto e inizio settembre era finito nel mirino di alcune società turche e arabe, senza trovare però il semaforo verde del Monza e dello stesso giocatore.

Adesso invece il numero 47 è tornato protagonista dopo una stagione altalenante in Serie B e nei prossimi mesi con la dirigenza si affronterà l’argomento rinnovo visto il contratto in scadenza nel giugno 2027.

Calciomercato Monza, bandiera Mota: le ultime sul futuro

Mota nell’amichevole di sabato con la Cremonese ha indossato la fascia da capitano ed è un elemento molto stimato da Juric. Sia per qualità e caratteristiche, oltre all’esperienza che il 28enne portoghese può portare nello spogliatoio.

Mota è ormai una bandiera del Monza e indossa la casacca biancorossa dai tempi della Serie C, quando arrivò in Brianza dalla Juventus. In maglia biancorossa 211 presenze (con 41 gol a referto) e un legame molto forte con la piazza. Decisivo col Torino in Coppa Italia, come nell’ultima gara in campionato con il rigore guadagnato contro il Sassuolo: Mota si sta rilevando un elemento molto prezioso anche per Juric.

⚪️🔴 Dany #Mota capitano del #Monza nell’amichevole con la Cremonese e legame sempre più forte con la piazza brianzola 🇵🇹 L’attaccante poteva cambiare maglia nell’ultimo mercato estivo: #Juric ha spinto per la conferma del portoghese, che è ritornato protagonista in questo… pic.twitter.com/ITluWXpoHV — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 26, 2026

Il suo contratto è in scadenza, ma per il futuro e un eventuale rinnovo ci sarà tempo. Intanto il portoghese vuole continuare a divertire ed essere protagonista con la maglia del Monza.