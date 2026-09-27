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Dal (possibile) addio, al rinnovo col Monza: Mota torna protagonista con Juric | CM

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L’attaccante portoghese poteva lasciare i brianzoli in estate: decisiva la fiducia del nuovo allenatore e il legame con la piazza

Fascia da capitano al braccio e nuova vita al Monza. Dany Mota sembrava in uscita nell’ultimo mercato estivo, invece il club brianzolo ha deciso di continuare a puntare sul portoghese. Malgrado l’affollamento nel reparto offensivo e diverse offerte provenienti dall’estero. 

Monza, le ultime su Mota
Dany Mota a Monzello – Foto Calciomercato.it

Anche il nuovo tecnico Ivan Juric ha detto la sua sul futuro dell’attaccante, spingendo per la conferma in rosa come appreso da Calciomercato.it. Mota tra fine agosto e inizio settembre era finito nel mirino di alcune società turche e arabe, senza trovare però il semaforo verde del Monza e dello stesso giocatore.

Adesso invece il numero 47 è tornato protagonista dopo una stagione altalenante in Serie B e nei prossimi mesi con la dirigenza si affronterà l’argomento rinnovo visto il contratto in scadenza nel giugno 2027.  

Calciomercato Monza, bandiera Mota: le ultime sul futuro

Mota nell’amichevole di sabato con la Cremonese ha indossato la fascia da capitano ed è un elemento molto stimato da Juric. Sia per qualità e caratteristiche, oltre all’esperienza che il 28enne portoghese può portare nello spogliatoio. 

Monza-Mota, tra addio e rinnovo
Dany Mota, classe ’98 (Ansa) – Calciomercato.it

Mota è ormai una bandiera del Monza e indossa la casacca biancorossa dai tempi della Serie C, quando arrivò in Brianza dalla Juventus. In maglia biancorossa 211 presenze (con 41 gol a referto) e un legame molto forte con la piazza. Decisivo col Torino in Coppa Italia, come nell’ultima gara in campionato con il rigore guadagnato contro il Sassuolo: Mota si sta rilevando un elemento molto prezioso anche per Juric. 

Il suo contratto è in scadenza, ma per il futuro e un eventuale rinnovo ci sarà tempo. Intanto il portoghese vuole continuare a divertire ed essere protagonista con la maglia del Monza. 

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