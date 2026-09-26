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Bastoni nel mirino del Manchester City: dall’Inghilterra, pronto un nuovo assalto

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Alessandro Bastoni è ancora nel mirino del Manchester City in ottica calciomercato con gli inglesi che sono pronti a fare un nuovo tentativo per il centrale nerazzurro.

Bastoni
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Da diversi anni il nome di Alessandro Bastoni viene accostato al Manchester City con Pep Guardiola che è sempre stato un grande estimatore del centrale della nazionale italiana. Nonostante l’addio del tecnico spagnolo ai Citizens, Bastoni resta sempre un nome caldo per il mercato degli inglesi.

Enzo Maresca, infatti, secondo quanto affermato da Team Talk, apprezza molto il difensore dell’Inter e avrebbe chiesto alla propria dirigenza di fare un tentativo per strapparlo ai nerazzurri e portarlo quanto prima a sua disposizione.

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